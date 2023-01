Deutschland redet spätestens seit dem Krieg in der Ukraine über die Energiewende. In Mannheim gilt das mit Steinkohle betriebene Großkraftwerk am Rhein als Auslaufmodell. Doch was sind Alternativen? Im Rhein-Neckar-Kreis und in Mannheim sind spezielle Fahrzeuge an der Antwort auf diese Frage beteiligt. Sie senden Schallwellen in bis zu 3,5 Kilometer Tiefe – in der Hoffnung, dort heißes Wasser zu finden. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.