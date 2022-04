Die Ausschreibungsphase des vom Ernst-Bloch-Zentrum ausgerufenen Karikaturenwettbewerbs „Zukunft zeichnen“ nähert sich dem Ende: Noch bis 24. April können Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre ihre künstlerischen Zukunftsentwürfe einreichen. Die drei Gewinnerbeiträge, über die vom 27. April bis zum 1. Mai online abgestimmt werden kann, werden am 7. Mai in einer Preisverleihung geehrt und im Anschluss als Teil der aktuellen Ausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft“ im Bloch-Zentrum präsentiert. Im Karikaturenwettbewerb sollen Heranwachsende dazu animiert werden, Themen künstlerisch umzusetzen, die auch in der Ausstellung eine Rolle spielen. Mehr Infos gibt’s hier.