Den Endspieltag im Fußball-Kreispokal der Jugend am Montag, 1. Mai, auf der Bezirkssportanlage in der Gartenstadt nutzt die Polizei nach Angaben des Ludwigshafener Präsidiums, um über den Polizeiberuf aufzuklären und in eigener Sache zu werben. „Wir werden zwar nicht auf dem Platz stehen, dafür informieren wir aber am Spielfeldrand über den Polizeiberuf“, kündigt das Präsidium an. Von 13 bis 18 Uhr werden demnach alle Fragen rund um den Polizeiberuf, die Bewerbungsvoraussetzungen und den Bachelorstudiengang Polizeidienst in Rheinland-Pfalz beantwortet. Weitere Infos zum Polizeiberuf findet man im Netz unter www.polizei.rlp.de/de/karriere/. Wer schon vorab Fragen zu hat, kann sich per E-Mail an piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de melden. Telefonnummern der Einstellungsberater der Polizeiinspektion 1 findet man im Netz unter s.rlp.de/ABcy8.