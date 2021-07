Anfang August beginnen die neuen Kurse der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus (HPH). Die Angebote finden in der Regel sechsmal bis Mitte September statt. Kindertanzen und -yoga sind im Park des Hauses vorgesehen. Die Anmeldung für alle Kurse und Veranstaltungen ist ab sofort auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de möglich.

Am Mittwoch, 4. August, startet um 15.30 Uhr die „Fambili-Kinderzeit“ für Eltern mit Kindern im Alter von zehn Monaten bis drei Jahren, am Freitag, 6. August, um 10 Uhr die „Fambili-Kinderzeit“ für Eltern mit Kindern im Alter von sechs bis 18 Monaten. An sechs Terminen steht einmal in der Woche die Familie im Mittelpunkt. Gemeinsam wird gespielt, gebastelt und getanzt. Für die Eltern besteht die Möglichkeit zum Austausch. Kursleiterin Diana Gillmann hat Tipps rund um Familie und Förderung der Kinder parat. Die Kurse finden in der Villa Fambili im Heinrich-Pesch-Haus statt.

Kreatives Kindertanzen

Am 6. August startet ein weiteres Angebot der Familienbildung: Kinder von zwei bis sechs Jahren sind zum kreativen Kindertanzen im Park des Pesch-Hauses eingeladen. Mit rhythmischen und räumlichen Spielen sowie leichten Choreographien soll die Koordination, die Gelenkigkeit sowie die Körperhaltung der Kinder verbessert und das Bewusstsein für den Umgang mit dem eigenen Körper gefördert werden. Durch die Zusammenkunft mit anderen Kindern werde ein Gemeinschaftssinn entwickelt und das Sozialverhalten gestärkt.

Sommerstube zum Basteln

Eltern und Kinder sind am Freitag, 6. August, zu einer Sommerbastelstube mit Naturmaterialien im HPH-Park willkommen. Außerdem wird noch gespielt, getanzt und Kursleiterin Diana Gillmann erzählt Spannendes über die Natur.

Ein weiteres Angebot im Freien ist Kinderyoga. Kinder ab drei Jahren treffen sich am Samstag, 7. August, Kinder von sieben bis 13 Jahren am Freitag, 13. August. Die Kurse finden ebenfalls im HPH-Park statt und enden Mitte September. „Kinder sind geborene Yogis und freuen sich, die Welt mit den kreativen Yoga- und Bewegungsspielen sowie Körper- und Entspannungsübungen – in Begleitung von Liedern und Klängen – zu entdecken“, sagt Kursleiterin und Kinderyogalehrerin Diana Gillmann.

„Wir freuen uns sehr, endlich wieder Kinderlachen bei uns im schönen Park zu hören und Kontakte unter Kindern und Erwachsenen ermöglichen zu können“, sagen Jana Sand und Kerstin Hofmann, die Leiterinnen der Familienbildung.

Anmeldungen

