Nach zweijähriger Corona-Pause wird es im Sommer wieder ein Stadtfest in Ludwigshafen geben – allerdings in kleinerem Rahmen und mit einem anderen Namen: Rheinuferfest. Das hat die Marketinggesellschaft Lukom auf RHEINPFALZ-Anfrage angekündigt. Veranstaltungsort vom 24. bis 26. Juni ist der Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie. Dort wird auch die einzige Großbühne stehen, auf der Coverbands auftreten sollen. Internationale Stars wie in den Vorjahren – wie Lena, The Boss Hoss oder Sunrise Avenue – werden nicht engagiert. Auch auf einen Stadtlauf wird verzichtet. Dafür gibt es wieder ein Klassik-Open-Air zum Abschluss. „Unsere Hauptsponsoren sind weiterhin mit dabei und tragen die Lösung mit“, sagt Lukom-Chef Christoph Keimes. In der Vor-Corona-Zeit kamen bis zu 200.000 Besucher zum Stadtfest. Bei freiem Eintritt gab es Musik und Unterhaltung auf insgesamt drei Großbühnen.