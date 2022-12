Die Stadt muss extrem sparen, um einen „Shutdown“ abzuwenden. Was fällt dem Rotstift zum Opfer? Über diese und andere Baustellen hat Steffen Gierescher mit Jutta Steinruck gesprochen. „Krisenmanagement ist inzwischen Tagesgeschäft“, sagt die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin. Zum Artikel

Wie kommt das zweitgrößte Krankenhaus des Landes durch die Energiekrise? Und wie gut ist es für einen möglichen Blackout gerüstet? „14 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr werden im Klinikum Ludwigshafen verbraucht“, erklärt Harald Venus, Leiter des Geschäftsbereichs Infrastruktur, um die Dimension zu verdeutlichen. Wie der Notfallplan im rund 1000-Betten-Haus aussieht und wann die Feuerwehr ins Spiel kommen würde. Zum Artikel

Auf Mannheims „besonderem Weihnachtsmarkt“ klafft eine augenfällige Lücke. Wo bis Ende Februar noch das Engelhorn Trendhaus „The Box“ zu Hause war, geben Absperrgitter nun nur noch den Blick auf eine Baugrube frei. Das aber soll sich bald schon ändern. Zum Artikel

Manch einer schiebt seinen Traum ein Leben lang vor sich her. Melina Karcher aber wachte eines Morgens auf und ließ ihrer Vision schon zwei Tage später Taten folgen. Mit ihrem Start-up „Pure Love“ hat die Mannheimerin eine Boutique für Brautmode eröffnet. Und die ist gleich in doppelter Hinsicht nachhaltig. Zum Artikel

Die Sorge, steigende Betriebskosten der Wohnung nicht mehr schultern zu können, reicht bei Mietern bis weit in den Mittelstand. In unserem Interview erklärt Oliver Martin vom Verband der Immobilienverwalter (VDIV) Rheinland-Pfalz/Saarland mit Sitz in Dirmstein, vor welchen Herausforderungen Hausverwaltungen derzeit stehen. Worauf sich Mieter einstellen müssen, lesen Sie hier.

Am Donnerstag besiegelt Speyer eine neue Städtepartnerschaft mit dem südenglischen Chichester. Der Vater der Verbindung aus dem Brexit-Land berichtet im RHEINPFALZ-Interview, warum er die Fühler nach Deutschland ausgestreckt hat. Zum Artikel

E-Scooter sind flink, wendig und bringen einen umweltschonend von A nach B. Doch auch beim Fahren der batteriegetriebenen Roller müssen einige Regeln beachtet werden, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Zum Artikel