Die Corona-Lage wird zunehmend unübersichtlicher: Einerseits sinken die Inzidenzwerte, was den Druck erhöht, die nächtlichen Ausgangssperren aufzuheben. Andererseits verbreiten sich Virusmutationen im Umland weiter. Aus den Krankenhäusern der Stadt kommt die Forderung, vorerst auf Lockerungen zu verzichten. Und nun?

In Ludwigshafen und im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis gibt es inzwischen 15 Träger einer Mutante des Coronavirus. Das sagte Professor Matthias Bauer, Leiter des Instituts für Labormedizin am Städtischen Klinikum, am Montag im RHEINPFALZ-Gespräch. Bei einigen Mutationen handele es sich wahrscheinlich um die hochansteckende britische Variante B117, informierte Bauer, der Mitglied des Nationalen Pandemierats der Bundesärztekammer ist. Konkreter wurde er nicht.

Sorge bereitet ihm nach wie vor, dass sich der bereits im Vorjahr mit dem Ursprungsstamm des Virus infizierte Asylbewerber aus der Oggersheimer Sammelunterkunft in der Mannheimer Straße erneut infiziert hat. Nachgewiesen wurde die Mutante bei ihm am Donnerstag während der Aufnahme im Klinikum. Gekommen war der Mann ursprünglich wegen Bauchschmerzen. Es war die erste nachgewiesene Virusmutation in Ludwigshafen.

Mitbewohner hat Fieber

Der Mann sei mittlerweile symptomfrei, berichtete Bauer. Ob er sich mit der britischen, brasilianischen oder südafrikanischen Mutante infiziert hat, werde noch analysiert. Mit Ergebnissen rechnet Bauer diese Woche. Was ihn beunruhigt: Der Mitbewohner des Mannes zeige erste Symptome wie Fieber. Er wurde in einer anderen Einrichtung separiert. Resultate eines zweiten Massentests am Montagmorgen in der Sammelunterkunft sollen heute vorliegen. Beim ersten Schnelltest am Freitag (94 Tests, darunter 13 Besucher) wurden keine Infektionen festgestellt, weshalb die Stadt auf eine zunächst angekündigte Verschärfung der bis 14. Februar geltenden Allgemeinverfügung verzichtet hatte. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) nahm von einer Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer Abstand.

Mindestens 20 Bewohner abwesend

Die Aussagekraft der ersten Testung ist allerdings begrenzt: Denn mindestens 20 der insgesamt 157 gemeldeten Bewohner (alle Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren) waren nicht anwesend. Etwa die Hälfte der Bewohner gehe einem geregelten Job nach, ein Teil davon übernachte auswärts. Manche seien bewusst nicht in die Unterkunft zurückgekehrt. Deren Aufenthaltsort soll nun ermittelt werden. Viele der Bewohner befürchteten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und hätten Existenzängste, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Andere Bewohner verweigerten den freiwilligen Test. Die Gemengelage sei insgesamt schwierig. Auch die zweite Testung fand unter massivem Polizeischutz statt – unterstützt vom Kommunalen Vollzugsdienst.

Weitere Tests in dieser Woche

Am Mittwoch und Freitag soll es in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt weitere Testungen geben. Bisher bleibt es bei einem bestätigen Fall in der unter Quarantäne stehenden Unterkunft, in der täglich eine Reinigungsfirma im Einsatz sei, so Steeg. Die Bewohner würden mit Essen und allen Waren der Daseinsvorsorge ausgestattet. Alle Bewohner seien mit Masken bestückt und angehalten, diese auch zu tragen, betonte Steeg.

Zwei Männer mit psychischen Problemen, die am Freitag randaliert hatten, sind inzwischen in einem auf solche Fälle spezialisierten Krankenhaus untergebracht und befinden sich freiwillig in Quarantäne, berichtete Steinruck.

OB: Lage sehr ernst und diffus

Bei den von Bauer genannten 15 Mutationsträgern handelt es sich Steinruck zufolge nicht nur um Asylbewerber. Die gesamte Lage sei weiter sehr ernst und diffus – trotz stetig sinkender Inzidenzwerte. Laut den Angaben des Landesuntersuchungsamts vom Monatg liegt die Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner in Ludwigshafen bei 66,2 Fällen (Sonntag: 72,6). Bei 61,4 liegt der Wert im Kreis (Sonntag: 59,5). Beide Werte sind nicht mehr weit entfernt von der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt.

„Mediziner brauchen Atempause“

Das erhöhe den Druck, Beschränkungen zu lockern und die nächtliche Ausgangssperre aufzuheben, räumte Steinruck ein. Der Inzidenzwert sei allerdings nur ein „Hilfsinstrument“. Generell gehe es darum, das Gesundheitssystem zu entlasten. Aus den Krankenhäusern werde ihr signalisiert, bestehende Beschränkungen noch nicht zu lockern, weil dann die Gefahr eines dritten Lockdowns mit unabsehbaren Folgen drohe. Ein Drittel der Intensivbetten sei mit Covid-Patienten belegt. „Die Mediziner brauchen dringend eine Atempause“, sagte Steinruck mit Verweis auf andere Notfälle. Dass sich die Situation dort leicht entspanne, dürfe nicht zu falschen Schlüssen führen. Zumal die Entwicklung bei den Virusmutationen kaum kalkulierbar sei. Vor zu raschen Lockerungen warne auch der Bundesgesundheitsminister. „Wir müssen sehr vorsichtig agieren“, sagte Steinruck.

Gericht kippt Sperre in Baden-Württemberg

Ob die nächtliche Ausgangssperre in Ludwigshafen (21 bis 5 Uhr) weiter aufrechterhalten und die Allgemeinverfügung entsprechend verlängert wird, soll sich Steinruck zufolge diese Woche nach einem Austausch mit den Stadtoberhäuptern von Speyer und Frankenthal sowie mit dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises entscheiden. In diesem Kreis soll auch das Votum des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg bewertet werden, der die Ausgangsbegrenzung im Nachbarbundesland (20 bis 5 Uhr) gekippt hat. Letztmals gilt sie dem am Montag veröffentlichten Beschluss zufolge in der Nacht auf Donnerstag. Damit war der Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen erfolgreich.

Keine „Querdenker“-Demo in LU

Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) dementierte Gerüchte über eine Kundgebung aus dem Umfeld der „Querdenker“-Szene. Der Verwaltung liege kein entsprechender Antrag vor.

Kommentar: Der Druck steigt

Es deutet derzeit viel darauf hin, dass bald auch in Ludwigshafen die Ausgangsbeschränkungen fallen.

Der sinkende Inzidenzwert und der Gerichtsbeschluss, die Ausgangssperre im Nachbarbundesland außer Vollzug zu setzen, erhöhen den Druck auf die Politik, auch linksrheinisch nachzuziehen. Noch warnt OB Steinruck davor, zu rasch zu lockern. Denn es gehe nicht nur um eine nackte Zahl, sondern um eine Entlastung des Gesundheitssystems und die zusätzliche Gefahr, die von Virusmutationen ausgehe. Derlei Signale sendeten auch die Krankenhäuser. Dort entspannt sich die Situation zwar langsam – aber daraus Lockerungen abzuleiten, sei viel zu früh, warnen Mediziner. Unterm Strich ist das eine schwierige Abwägung. Klar ist: Allzu lange ist es den Menschen nicht mehr vermittelbar, warum auf der einen Rheinseite verboten sein soll, was auf der anderen erlaubt ist.

Zur Sache: Die aktuelle Corona-Lage

Bis Montag wurden dem zuständigen Gesundheitsamt aus Ludwigshafen acht und aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sechs neue Infektionsfälle gemeldet. Akut infiziert sind demnach 584 Menschen in Ludwigshafen und 424 im Rhein-Pfalz-Kreis. Seit Pandemiebeginn sind es in Ludwigshafen 6604 und im Kreis 4414 Fälle. Für Ludwigshafen vermeldet die Behörde vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, für den Kreis zwei. Verstorben sind seit Pandemiebeginn an oder mit Corona 252 Menschen in Ludwigshafen und 165 im Kreis.

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag neun weitere Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in der Quadratestadt erhöht sich damit auf insgesamt 10.188. Das dortige Gesundheitsamt bestätigte am Montag zwei weitere Todesfälle: eine über 80 Jahre alte und eine über 50 Jahre alte Frau. Insgesamt hat es damit in Mannheim seit Beginn der Pandemie 242 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.