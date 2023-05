Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Offenen Südwestdeutschen Meisterschaften im Degenfechten hat die beste Nachwuchsfechterin der TSG Friesenheim ihre Topform erneut unter Beweis gestellt.

Ohne Niederlage gewann Emma Oberthür das Turnier der U15 in Zweibrücken. Sie baute ihren Vorsprung in der Landesrangliste auf mittlerweile 70 Punkte aus. Ihre Gegnerinnen waren schon in der Vorrunde