Am Freitagabend um 21 Uhr beginnt in München die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Schottland. Spieler, Trainer und einen Schiedsrichter aus der Vorderpfalz haben wir nach ihrer Einschätzung zum Turnierverlauf gefragt. Das überwiegende Fazit: Der Pokal bleibt in Deutschland, falls der Funke überspringt. Ihre Tipps und ihre Prognosen finden Sie hier.