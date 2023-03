Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elvis lebt: Diesen Mythos aufrechtzuerhalten, bemüht sich „Elvis - Das Musical“ nicht einmal und befördert ihn gleichwohl. Ein echtes Musical war nun in Mannheim jedoch nicht zu erleben, sondern eine nur um Spielszenen erweiterte Tribute-Show.

Elvis Presley ist am 16. August 1977, vor nunmehr 44 Jahren, in Memphis, Tennessee an Herzversagen gestorben. Mit dieser, seinerzeit bestürzenden Nachricht, schließlich war der „King“