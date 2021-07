Das für Freitag, 8. Oktober, geplante Konzert von Elton John in der SAP-Arena in Mannheim wird wegen der Pandemie um mehr als eineinhalb Jahre verschoben. Der englische Sänger und Pianist soll am 13. Mai 2023 in Mannheim auftreten, teilt der Veranstalter BB Promotion auf seiner Webseite mit. Elton John wird dann 76 Jahre alt sein. Mannheim ist eine Station auf seiner seit 2018 dauernden „Farewell Yellow Brick Road“-Tour, die Hunderte von Konzerten auf dem ganzen Globus umfassen soll. Elton John, der mit bürgerlichem Namen Reginald Kenneth Dwight heißt, gehört zu den erfolgreichsten Popmusikern der Welt und ist seit über 50 Jahren im Musikgeschäft. Zu seinen größten Hits zählen „Candle in the Wind“, „I’m still standing“, „Your Song“, „Rocket Man“ und „Nikita“.