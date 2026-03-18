Eltern, die ihre Kinder zur Schule und Kita fahren, sind ein Sicherheitsrisiko. Wir haben Kontrolleure in Mutterstadt begleitet und beinahe einen Unfall miterlebt.

Schnell, schnell! Schuhe an! Ranzen auf! Rein ins Auto! Und aufs Gas gedrückt! Gleich beginnt der Unterricht! Die Stechuhr tickt! Der Stresspegel steigt. Also schnell das Kind an der Schule rauslassen, am besten direkt davor. Doch für den Abschnitt vor der Pestalozzi-Grundschule gilt absolutes Halteverbot. Kein Anhalten erlaubt, nicht mal kurz, nicht „nur“ ein paar Sekunden – gar nicht! Der Grund ist klar. Es geht um die Sicherheit der Schüler auf ihrem Schulweg. Das hohe Verkehrsaufkommen und die vielen parkenden und wieder abfahrenden Autos gefährden die Kinder. Auch jene gestressten Elterntaxi-Fahrer und -Fahrerinnen wissen um die Gefahr. Da sind sich Ordnungsamtsleiter Alexander Kostic und seine vier Kollegen sicher, die an diesem Morgen vor der Grundschule im Einsatz sind. Doch viele halten sich dennoch nicht ans absolute Halteverbot. Es eilt heute! Ist ja nur kurz! Oh, das wusste ich nicht! Ist nur ausnahmsweise! Alexander Kostic kennt fast alle Ausreden – und er bekommt sie auch an diesem Morgen zu hören.

Zu fünft und gut sichtbar uniformiert sind er und die Kollegen angetreten, um auf der gesamten Länge der Fußgönheimer Straße vor der Schule zu kontrollieren. Doch das beeindruckt mitunter überhaupt nicht. Das Unrechts- und Sicherheitsbewusstsein scheint bei manchem noch im Tiefschlaf zu sein. Etwa bei dem Vater, der direkt neben Alexander Kostic auf den Lehrerparkplatz fährt. Kostic weist ihn freundlich, aber bestimmt darauf hin. Eine gewisse Einsicht ist da. Das Kind wird aber trotzdem schnell rausgelassen. Und dann passiert ist. Beim Rückwärtsausparken übersieht der Vater ein Mädchen, das auf dem Gehweg Richtung Schule rollert. Kostic ruft und klopft geistesgegenwärtig heftig an die Autoscheibe. Das Auto bremst rechtzeitig! Noch mal gut gegangen – dieses Mal. Es ist die perfekte Szene, die man den Eltern zur Aufklärung zeigen müsste – mit dem Titel: „Das hätte ihr Kind sein können!“ Gute Idee! Doch der Ordnungsamtsleiter und seine Kollegen haben Zweifel, ob das fruchten würde.

Rüde angegangen

Eine Lehrerin parkt auf dem Lehrerparkplatz vor der Schule, von wo aus Alexander Kostic und seine Kollegen den Verkehr beobachten – und bedankt sich. „Gut, dass Sie hier kontrollieren. Es ist jeden Morgen schrecklich.“ Sie erzählt, nur wenn sie sehr früh komme, bekomme sie einen Parkplatz. Später habe sie kaum eine Chance, denn Elterntaxis nutzten diese als Kurzparkplatz, um ihre Kinder abzusetzen. Und nicht nur das: „Spreche ich die Falschparker an und bitte sie, wegzufahren, werde ich rüde angegangen – ich wurde auch schon beschimpft“, erzählt sie. Die Leute seien gestresst und aggressiv. Das bestätigen die Ordnungsamtsmitarbeiter nur für Ausnahmefälle. „99 Prozent der angesprochenen Personen seien vernünftig und friedlich“, sagt einer der Kontrolleure. Bei nur wenigen sei die Zündschnur kurz. Aber es könne jederzeit eskalieren. Der Fall des getöteten Zugkontrolleurs aus Ludwigshafen habe es gezeigt, sagt er.

Der Verkehr wird dichter, je näher der Unterrichtsbeginn rückt. Einige Autofahrer haben die Beamten sehr wohl wahrgenommen. Sie bedanken sich nicht! Unbeeindruckt halten die Eltern im absoluten Halteverbot. Andere sausen vorbei, parken weiter weg in zweiter Reihe – in Sichtweite von Kostic – und lassen ihre Kinder mitten auf der Straße aussteigen. Ein anderes Auto hat in einer Seitenstraße gehalten und stößt nun rückwärts auf die zu dieser Zeit stark befahrene Fußgönheimer Straße. Wenn man es selbst nicht gesehen hat, mag man das kaum glauben. Und das ist an diesem Morgen kein Einzelfall.

Ansprechen und belehren

Kostics Kollegen sprechen jeden Verkehrssünder an. Knöllchen werden selten verteilt, sagt Alexander Kostic. Das Team setzt auf Ansprache und Belehren, anstatt auf Bestrafung. „Nur in Ausnahmefällen verteilen wir Strafzettel“, sagt der Ordnungsamtsleiter und ergänzt mit einem leicht zweifelnden Ton: „Wir hoffen, dass die Vernunft irgendwann siegt.“ Des Öfteren werden die Kontrolleure von einem Polizisten begleitet, in der Hoffnung, dass diese Präsenz wirke. „Doch auch ihm sind Elterntaxis schon einmal fast über die Füße gefahren“, erzählt Alexander Kostic.

Aber warum machen die Eltern das? Genau diese Frage hat Alexander Kostic vielen Eltern gestellt. Oft kam die Antwort: „Mein Kind zu Fuß zur Schule zu schicken, ist zu gefährlich, denn hier ist so viel Verkehr!“ Verkehr, den sie so aber mit verursachen. Das Paradoxe ist: Die Eltern werden zu der Gefahr, vor der sie ihre Kinder schützen möchten.

Andere Eltern setzen ihre Kinder auf den Weg zu Arbeit an der Schule ab, so wie Leif Marxen. Er wohnt mit seiner Familie am anderen Ende von Mutterstadt – gut zwei Kilometer Fußweg. „Meine Frau und ich sind beide berufstätig“, erzählt er. Laufen würde morgens einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Sein Sohn besucht die dritte Klasse, im Sommer radelt er auch zur Schule. Im vergangenen Sommer wurde die Tochter eingeschult. Heute hat er seine Kinder bis vor die Schule begleitet, geparkt hat er eine Straße weiter, „weil ich gesehen habe, dass kontrolliert wurde“, gibt er zu. Er habe die Erfahrung gemacht, wer einen Fußweg in Kauf nehme, habe keine Probleme, einen Parkplatz zu finden. Und er weiß auch, dass das Verkehrschaos vor der Schule noch viel schlimmer sei, wenn das Ordnungsamt nicht kontrolliere. Alexander Kostic nickt. Er schaut öfters auch nicht uniformiert vor den Schulen und Kitas in Mutterstadt vorbei. Dann gebe es gar kein Unrechtsbewusstsein mehr. Sein Ärger darüber ist zu spüren: „Das ist purer Egoismus! Es wird nicht an die Gefahr für die Kinder gedacht.“

Eltern haben Angst

Am schlimmsten sei das Verkehrsaufkommen, wenn es regne. Heut ist es nur etwas kühl. Etliche Kinder laufen, radeln oder rollern zur Schule – alleine oder mit Freunden, Mama oder Papa. Kostic und einige seiner Kollegen sind selbst Eltern. Sie wissen, der Verkehr ist ein anderer als zu der Zeit, als sie noch zur Schule gegangen sind. Sie können die Ängste der Eltern in gewisser Weise auch verstehen. Dennoch gebe es Alternativen, meint Kostic. Zum Beispiel in Gruppen zur Schule laufen – begleitet von einem Erwachsenen. „Ich habe auch das Gefühl, dass Eltern heute ihren Kindern weniger zutrauen“, meint Kostic.

Doch, ohne Eltern zur Schule zu gehen, fördert die Selbstständigkeit der Kinder. Zudem schnappen die Kinder vor dem Unterricht ein bisschen frische Luft und bewegen sich. Diese Vorteile werden den Eltern auch jedes Jahr aufs Neue ans Herz gelegt, sogar schriftlich, berichtet die Schulsekretärin. Leider mit nur geringem Erfolg.

Erfolgreich sei hingegen die Kontrolle an diesem verhältnismäßig ruhigen Morgen gewesen, resümiert der Ordnungsamtsleiter. Die meisten waren einsichtig. Im Schnitt zeigt das Ordnungsamt einmal in der Woche vor einer Mutterstadter Kita oder Schule Präsenz. Das soll auch so beibehalten werden. „Denn diese Szenen gibt es ausnahmslos vor jeder Schule und jeder Kita“, sagt Kostic.

Sofort verwarnen

Das bestätigt ebenfalls das Ordnungsamt Schifferstadt. „Elterntaxis sind ein erhebliches Sicherheitsproblem“, sagt Heiko Beckmann, Referatsleiter für Sicherheit und Ordnung. Die beiden Grundschulen seien stärker betroffen als Kitas. Es werde regelmäßig kontrolliert. Dabei werde je nach Tatbestand und Schwere des Verstoßes mündlich ohne oder schriftlich mit Verwarngeld geahndet. In den meisten Fällen bleibe es bei einer mündlichen Verwarnung, informiert Beckmann.

Über diesen Punkt ist das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim schon hinaus. Brennpunkt sei hier die Kurpfalzschule in Dannstadt. Mehrmals in der Woche ist laut Verbandsbürgermeister Stefan Veth (CDU) das Ordnungsamt vor Ort. Jahrelang habe man es mit Ansprachen und einer Sensibilisierung der Eltern über den Elternbeirat und die Schulleitung versucht. Ohne nachhaltigen Effekt. „Sobald die Vollzugskräfte mal nicht da sind, nimmt das wieder überhand“, berichtet Veth. Nun werden sofort schriftliche Verwarnungen ohne weitere Ansprache ausgestellt. In der Woche seien das sechs bis acht Verwarnungen.