Höhere Personalkosten treiben die Gesamtkosten für die Betreuende Grundschule in Fußgönheim auf rund 155.000 Euro. Im Gemeinderat hat das für eine längere Debatte gesorgt.

Die Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule an der Schillerschule in Fußgönheim werden steigen – wie stark, ist allerdings noch offen. Der Gemeinderat hat die vorgelegte Kalkulation der Verwaltung nicht beschlossen und die Entscheidung in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Haupttreiber der Mehrkosten sind gestiegene Personalkosten, die Gesamtkosten für die Betreuende Grundschule werden fürs kommende Schuljahr auf rund 155.000 Euro beziffert.

Blieben die Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule unverändert auf dem bisherigen Niveau, dann müsste die Ortsgemeinde als Schulträger künftig rund 105.000 Euro zuschießen. Eine Summe, die etlichen Gemeinderatsmitgliedern als deutlich zu hoch erschien. Bei derzeit 39 angemeldeten Kindern fürs Schuljahr 2026/27 entspräche das etwa 2500 Euro pro Kind, sagte Ortsbürgermeisterin Heike Seifert-Leschhorn (CDU). „So hoch waren wir noch nie“, kommentierte SPD-Ratsmitglied Marie-Luise Klein und wollte wissen, ob sich durch Anpassungen im Dienstplan Personalkosten senken lassen. Konkret regte Klein an, prüfen zu lassen, ob die Frühbetreuung statt um 7 Uhr erst um 7.30 Uhr zu beginnen könne und ob eine doppelte Besetzung in den Morgenstunden wirklich notwendig ist. Zudem wollte die ehemalige Ortsbürgermeisterin und Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde wissen, ob die fünfte Person, die mittags ab 12.30 Uhr eingeplant sei, statt bis 16 Uhr nur bis maximal 15 Uhr eingesetzt werden könne.

Aufklärung zu hohen Kosten gefordert

All dies sei nicht möglich, erwiderte Ortsbürgermeisterin Heike Seifert-Leschhorn (CDU). Nachmittags gebe es für die Kinder noch einen Snack, entsprechende Spül- und Reinigungsarbeiten seien vom Personal nachgelagert zu übernehmen. Auch die Doppelbesetzung am Morgen sei nötig, um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten. Der Verwaltungsaufwand für das Personal der Betreuenden Grundschule habe deutlich zugenommen: Essensbestellungen, Telefonate mit Eltern und Anwesenheitskontrollen belasteten das Team. „Man kann nicht immer mehr auf die Betreuungskräfte abladen und sich dann beschweren, dass am Ende die Aufsicht nicht mehr funktioniert“, sagte Seifert-Leschhorn.

Nach ihren Beratungen während einer kurzen Sitzungsunterbrechung signalisierten alle Fraktionen grundsätzlich Zustimmung zu einer Erhöhung der Beiträge für die Betreuende Grundschule – aber sie forderten Aufklärung zu den stark gestiegenen Personalkosten. Die SPD bat um eine Verschiebung in den Haupt- und Finanzausschuss und erhielt dafür Zustimmung von CDU und FWG. Um möglichst schnell Klarheit zu haben, in welchem Umfang die Eltern- und der Gemeindeanteile steigen, soll abweichend vom sonst üblichen Vorgehen eine bindende Entscheidung im Ausschuss gefällt werden.

Aufregung über bisherige Berechnung

Entschließen sich die Ausschussmitglieder dazu, die Elternbeiträge auch künftig auf 38 Wochen im Jahr umzulegen, und folgen sie gleichzeitig der Kalkulation der Verwaltung, dann wird eine Teilnahme an der Betreuenden Grundschule in Fußgönheim bis 14 Uhr künftig 50,75 Euro pro Woche kosten (bislang 29 Euro), die Teilnahme bis 17 Uhr läge bei 63 Euro (bislang 36 Euro). Der Eigentanteil der Ortsgemeinde als Schulträger würde in dieser Konstellation 67.685 Euro betragen.

Diskussionen wird es im Haupt- und Finanzausschuss sicherlich auch dahingehend geben, dass in der Neukalkulation der Verwaltung die künftigen Elternbeiträge auf Basis der tatsächlichen Schulwochen, also 38 pro Jahr, berechnet wurden. Vor allem Marie-Luise Klein war sich sicher, dass die Elternbeiträge in früheren Jahren aufs Kalenderjahr gerechnet und damit auf 52 Wochen umgelegt worden sind. Dies sei tatsächlich nicht der Fall gewesen, erläuterte allerdings Bürgermeisterin Seifert-Leschhorn. Man habe bislang zwar mit 52 Wochen kalkuliert, abgerechnet worden seien am Ende aber nur 38 Wochen. Aus Sicht der Ortsbürgermeisterin haben Eltern in der Vergangenheit deshalb „Geld geschenkt bekommen“.

Jochen Schubert (FWG) zeigte sich angesichts dessen „geschockt“, dass Abrechnungen über Jahre fehlerhaft gewesen sein könnten. Allerdings: Von einem Schaden für die Gemeinde könne man kaum sprechen, sagt Grit Uhlemann-Bohn, zuständige Sachbearbeiterin der Verwaltung, gegenüber der RHEINPFALZ. Grundsätzlich sei für die Gemeinden frei wählbar, welche Kosten sie als Schulträger übernehmen und welcher Anteil von den Eltern für die Betreuende Grundschule zu tragen ist. „In diesem Fall sprechen wir also höchstens davon, dass die Balance der Kostenanteile anders ausgefallen ist, als der Gemeinderat dies beabsichtigt hat.“ Ob, und wenn ja um wie viel der Schulträgeranteil in der Vergangenheit möglicherweise höher lag, als von vielen Ratsmitgliedern bislang angenommen, kann die Verwaltung bislang noch nicht mitteilen.