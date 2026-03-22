Im Ludwigshafener Stadtteil Süd gibt es eine Aktion gegen „Elterntaxis“ vor einer Grundschule. Das Besondere: Die Initiatoren sind Eltern.

„Kiss and Ride“ – küssen und weiterfahren, ist die romantische Bezeichnung für Kurzzeitparkplätze, an denen Personen schnell aussteigen um zu Schule oder Arbeitsplatz zu gelangen. Gerade vor Schulen klingt die Bezeichnung deutlich weniger romantisch: „Elterntaxis“ nennt sich das Problem. Ein Problem, dem der Elternbeirat der Brüder-Grimm-Schule im Stadtteil Süd (Hornstraße) den Kampf angesagt hat. Eine Woche hat das Gremium die Roonstraße abgesperrt. Von 7.15 bis 8 Uhr wird die Durchgangsstraße zur Sackgasse.

„Das Problem sind eigentlich nicht die Eltern“, erklärt Initiatorin Sandra Wagner. Viel mehr nutzen Pendler die Roonstraße als Schleichweg anstelle der Rheinallee. Doch zumindest in der vergangenen Woche ging zwischen Orff- und Pfalzgrafenstraße nichts mehr. Sperrpfosten und die Freiwilligen des Elternbeirats wachten darüber, dass die Kinder zumindest vor der Schule gefahrlos und sicher über die Straße kommen.

„Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. Um kurz nach 8 Uhr sollten auch die letzten Nachzügler angekommen sein“, erläutert Wagner die Zeitspanne der temporären Maßnahme. Diese sei selbstverständlich abgesprochen. Die Schulleitung war vorab ebenso informiert, wie städtische Verkehrsbehörde und Polizei. Besuch haben die engagierten Eltern trotzdem erhalten: „Am ersten Tag stand die Polizei hier, am zweiten kam die Stadtverwaltung“, berichtet eine Mutter.

Gemischte Resonanz

Die Resonanz auf die Absperrung beschrieb Wagner als „gemischt“: „Radfahrer und Fußgänger finden unsere Aktion gut.“ Autofahrer machten eher eine süßsaure Miene. „Zumindest ist aber noch niemand ausgestiegen und wollte uns an den Kragen“, beschreibt Wagner die Situation. Tatsächlich fährt in diesem Moment ein Smart an der Absperrung an der Pfalzgrafenstraße vorbei, zeigt in Richtung der Aktivistinnen mit dem Daumen nach oben. „Das war die erste positive Reaktion eines Autofahrers in dieser Woche“, staunt die Organisatorin.

Querstraßen bewusst gewählt

Die beiden Querstraßen seien bewusst gewählt. Gerade die Kreuzung an der Pfalzgrafenstraße sei für Kinder und sogar Eltern sehr unübersichtlich. „Und es ist auch hier eher der Berufsverkehr. Die Elterntaxis kommen normalerweise von vorne und nutzen den Wendehammer“, so Wagner. Die einwöchige Sperrung soll daher nicht die letzte Aktion ihrer Art sein. „Wir wollen das zwei- oder dreimal im Schuljahr machen“, kündigt sie an.

Der Elternbeirat sperre aber nicht nur ab, sondern bringe auch andere Ideen ein. „Unser Vorschlag wäre gewesen, die Einbahnstraße am Stück bis zur Yorckstraße umzukehren. Damit wäre sie morgens für Pendler nicht mehr attraktiv.“ Außerdem erinnert sie an die Zusicherung, dass im Zuge der Halberg-Bebauung auch die Roonstraße grundlegend saniert werden soll. Beides ruht allerdings gerade. Auf unbestimmte Zeit. Dann seien im Bereich der BASF-IT auch zwei Haltestellen für Elterntaxis vorgesehen. Unmittelbar an der Schule und wirklich nur zum Aussteigen und Verabschieden. „Kiss and Ride“ eben.