Durch den Umzug der Schillerschule ist es in Oggersheim zu einem Verkehrschaos am Morgen des ersten Schultags gekommen. Wie berichtet, müssen die Grundschüler während der Sanierung der Schillerschule in Container an der Integrierten Gesamtschule Ernst-Bloch ausweichen. Nach Angaben der Polizei versuchten viele Eltern von Grundschülern, am Dienstag die Gesamtschule direkt über die Hermann-Hesse-Straße anzufahren. Dabei bildeten sich Staus. Damit der Verkehrsfluss nicht komplett zum Erliegen kam, musste die Straße an der Einmündung zur Speyerer Straße zeitweise von der Polizei gesperrt werden. Die Polizeiwache Oggersheim hatte mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet und wies die Eltern darauf hin, die empfohlene Haltemöglichkeit in der Ruchheimer Straße (Haltestelle IGSLO) zu nutzen. Dort kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen des Verkehrs, so die Polizei.