Wegen der brisanten Corona-Lage hat sich der Schulelternbeirat der Brüder-Grimm-Schule im Stadtteil Süd in einem offenen Brief an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gewandt. Die Elternvertreter kritisieren die Corona-Teststrategie an Schulen. Außerdem wollen sie für Verbesserungen sorgen – sogar auf eigene Kosten.

In dem Schreiben von Frank Maaß, der sich im Namen des Schulelternbeirats der Brüder-Grimm-Schule an die Bildungsministerin wendet, schwingen Empörung und große Sorge