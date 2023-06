Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einige Eltern sind mit den Corona-Schutzmaßnahmen an den Schulen nicht einverstanden. Sie haben am Freitag in Ludwigshafen gegen die Maskenpflicht demonstriert und wehren sich dagegen, mit Rechtsradikalen oder Verschwörungstheoretikern gleichgesetzt zu werden. Doch es gab wohl auch Trittbrettfahrer.

Die beiden Väter Amin J. und Peter L. (Namen von der Redaktion geändert) sind sauer. Ihre Kinder besuchen Schulen in Ludwigshafen und müssen in den Gebäuden und in den Schulbussen einen