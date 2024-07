Der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis geht in seine siebte Saison. Für die ersten Wochen der Mitte September beginnenden Spielzeit haben sich einige hochkarätige Namen der Jazzszene angekündigt.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit am Freitag, 13. September, gibt sich der Chef des Clubs Ella & Louis persönlich die Ehre: Thomas Siffling spielt auf der Trompete energiegeladene Soul-Jazz-Klassiker von Cannonball Adderley. Saxofonist Peter Lehel steht mit dem Bunge & Hertel Quartett am Montag, 16. September, auf der Bühne des Jazzclubs. Am Donnerstag, 19. September, wird mit „The Art of Boris Lurie“ von Rudij Bergmann ein besonderer Film über den Künstler und Shoah-Überlebenden gezeigt und von Claus Boesser-Ferrari live vertont. Mit Tom Gaebel kommt am Freitag, 20. September, der „deutsche Frank Sinatra“ nach Mannheim. Für Montag, 23. September, ist ein Konzert der Reihe „Blues Night Session“ angekündigt, für Montag, 30. September, ein Auftritt von MXDMCN – Meixner/Neuhaus/Mudrack.

Vorverkauf ab 23. Juli

Für Oktober sind unter anderem Konzerte der Gerdband (7. Oktober), Hattler (10. Oktober), von Tokunbo (11. Oktober), Monika Herzig’s Sheroes (14. Oktober), Malia (18. Oktober), Henning Sieverts Symmethree (24. Oktober), Zelia Fonseca & Magdalena Matthey (25. Oktober) und Hoff – Somsen –Lindholm (28. Oktober) angekündigt. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, 23. Juli.