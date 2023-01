Ella, Leon und Noah waren 2022 in Mannheim die beliebtesten Vornamen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Demnach rangiert auf dieser Liste bei den Mädchen der Vorname Ella (27) vor Mila (24), Emma, Lina und Mia (jeweils 22). Bei den Jungs wurden die Vornamen Leon und Noah jeweils 29 Mal vergeben. Es folgen Felix (28), Emil (24) und Leo (22). Im Jahr 2021 waren bei den Mädchen Emilia (34), bei den Jungs – wie dieses Jahr – Noah (29) die Spitzenreiter. Insgesamt kamen im Jahr 2022 in Mannheim laut Standesamt 4186 Kinder zur Welt (2021: 4366). Das erste Neujahrsbaby 2023 in Ludwigshafen heißt Amine.