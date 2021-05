Ein Elfjähriger ist am Dienstagabend bei einem Unfall im Hemshof verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 44-Jährige gegen 19 Uhr mit ihrem Auto in der Kanalstraße, als der Junge mit seinem Fahrrad zwischen zwei parkenden Fahrzeugen vom Gehweg auf die Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto der 44-Jährigen, das Kind stürzte. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.