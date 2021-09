Zum letzten Mal heißt es am Sonntag, 5. September, 11.15 Uhr, in der Apostelkirche „Elf punkt Fünfzehn“. Unter dem Leitgedanken „Nichts ist selbstverständlich“ erklingen die Fanfare D-Dur sowie Finale D-Dur von Jacques-Nicolas Lemmens sowie mehrere Stücke aus Pièces d'Orgue von Louis Marchand. Damit wird die Reihe beendet, wie die Pressestelle des Protestantischen Dekanats ankündigt.

Es soll jedoch mit einem neuen Format weitergehen, losgelöst vom Sonntagsgottesdienst. Musik und Wort bleiben weiterhin verknüpft, versichert Bezirkskantor Tobias Martin. Er plant, diese Andachten breiter zu fächern: musikalisch und räumlich. „Es muss nicht immer Orgelmusik sein“, sagt der Bezirkskantor. Ihm schwebt zum Beispiel der Einsatz von Solistinnen und Solisten sowie Chorgesang vor. Das neue Konzept soll im kommenden Jahr starten.

Vor fünf Jahren schloss sich die musikalische Andacht an den Gemeindegottesdienst an und hieß gemäß ihrer Anfangszeit „Zwölf punkt Fünfzehn“. Seit 2019 ersetzt sie drei bis vier Mal im Jahr den Gottesdienst am Sonntag und wurde vorverlegt.