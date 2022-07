Elena Bruckner verstärkt ab sofort die Ludwigshafener Lokalredaktion. Die 26-Jährige vollendet ihre Ausbildungszeit (Volontariat) in der Redaktion und arbeitet dann ab 1. September als Redakteurin. Bruckner kennt die Region: Sie ist in Mannheim geboren, in Schifferstadt aufgewachsen und wohnt in Neustadt. In Mainz und Bamberg hat sie Kommunikationswissenschaft und Audiovisuelles Publizieren studiert. Für die Lokalredaktion Ludwigshafen war sie schon zwischen 2017 und 2019 als freie Mitarbeiterin tätig. Ihr Kürzel: ebru.