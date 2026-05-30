„Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder“ singt Sven Regener. Und was für Lieder seine Band Element of Crime hat! Das Publikum im Rosengarten war hingerissen.

Ob Konzerte, bei denen das Publikum sitzt, nicht ein bisschen steif seien, sei die Band vor der aktuellen Tour manchmal gefragt worden, erzählte Sven Regener dem Publikum im Mozartsaal. Was die Musiker darauf antworteten? „Ja, schon. Aber dafür können alle sitzen.“ Das trifft ziemlich gut den so tief- wie hintersinnigen und manchmal leicht schrägen Humor, der sich in so vielen Songs von Element of Crime wiederfindet. „Wo die Neurosen wuchern, will ich Landschaftsgärtner sein“, sang Sven Regener schon 2005 im Song „Straßenbahn des Todes“, und er sang es auch an diesem Abend in Mannheim. Erschienen ist „Straßenbahn des Todes“ auf dem elften Element-of-Crime-Album „Mittelpunkt der Welt“, das als erstes in die Top Ten kam, die vier folgenden taten es ihm gleich. Zuletzt veröffentlichte die Band im Jahr 2023 die Platte „Morgens um vier“, die 15. seit ihrer Gründung 1985.

Die „Straßenbahn des Todes“ ist das wahrscheinlich prägnanteste, aber doch nur ein Beispiel für viele Songs voller Anspielungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr. Vielleicht ist Regener, der bei Element of Crime alle Texte schreibt, gar kein ausgesprochener Fan von Bus und Bahn, sondern dokumentiert einfach die Lebenswirklichkeit des Metropolen-, genauer: Berlinbewohners ohne eigenen Pkw. „Die letzte U-Bahn geht später“ sang der 65-Jährige in Mannheim, „Alle vier Minuten“ leider nicht. Aus einem Hunderte Songs aus vier Jahrzehnten umfassenden Werk 24 für die aktuelle Setliste auszuwählen, dürfte kein einfaches Unterfangen sein. Es standen auch Lieder darauf, die die Band länger nicht gesungen hat, etwa „Wahr und gut und schön“ vom Album „Damals hinterm Mond“ von 1991. „Wir mussten in unserem eigenen Songbook nachschauen“, sagte Regener, „wie praktisch, neue Songs zu haben, ohne sie geschrieben haben zu müssen.“

Sechs fantastische Musiker

Ansonsten sagte der Sänger, Gitarrist und Trompeter nicht sehr viel, sondern ließ gemeinsam mit seinen fünf Mitmusikern die Musik für sich sprechen. Welch einen feinen Sound Jakob Ilja (Gitarre), Richard Pappik (Schlagzeug), Markus Runzheimer (Bass), Ekki Busch (Akkordeon) und Rainer Theobald (Saxofon) gemeinsam mit Frontmann Regener im Rosengarten zauberten: Es war verblüffend. Die von heiterer Melancholie durchzogenen Texte alleine sind es nicht, sie wirken erst gemeinsam mit den traumhaft schönen Melodien, von der Band hinreißend gut gespielt. Ganz unaufgeregt und ungeheuer angenehm anzuhören. Steif war es gar nicht, aber man braucht auch keine stundenlangen Ansagen, Videoprojektionen oder „Mannheim, das geht noch lauter“-Animationen, wenn man solche Songs hat: Klassiker wie „Weißes Papier“, „Am Ende denk ich immer nur an dich“, „Im Himmel ist kein Platz mehr für uns zwei“.

Und „Delmenhorst“. Der vielleicht bekannteste Song der Band, der von einem gar nicht so kleinen Ort unweit von Regeners Heimatstadt Bremen handelt und gleichzeitig überhaupt nicht davon, sondern von Liebe, von Sehnsucht, von Einsam- und Zweisamkeit. „Sag’ Bescheid, wenn du mich liebst“, sang Regener, und jemand rief daraufhin laut „Bescheid!“ durch den Saal, was die Stimmung des Abends ganz gut zusammenfasst.

Fast eine Stadion-Hymne

Wer mag, kann viel von dem Künstler mitbekommen. Mainzer Stadtschreiber ist Regener gerade, und für September ist sein nächstes Buch „Frankie und Freddie“ aus dem Herr-Lehmann-Kosmos angekündigt.

Ganze Generationen von Künstlern haben Element of Crime beeinflusst. Kraftklub zitierten „Am Ende denk ich immer nur an dich“ 2017 im Song „Am Ende“, Fortuna Ehrenfeld nannten 2019 ein Album „Helm ab zum Gebet“ (eine Zeile aus „Immer unter Strom“ von Element of Crime aus dem Jahr 1993), und Tristan Brusch, der im Vorprogramm spielte, sagte, er sei schon sein halbes Leben lang Fan der Band. Als letzte Zugabe nach zwei Stunden sang der 38-Jährige gemeinsam mit Sven Regener mit „Long Long Summer“ beinah eine Stadion-Hymne aus den 1980er-Jahren, in denen die Band noch auf englisch gesungen hat. Es war der krönende Abschluss eines wunderschönen Abends – und dass wir jetzt alle einen langen, langen Sommer brauchen: Das ist einfach sowas von wahr.