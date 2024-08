Seit August können Bürger aus rheinland-pfälzischen Gemeinden einen neuen Wohnsitz online von zu Hause aus anmelden und sich so einen den Weg zur Verwaltung sparen. Das neue Angebot wird in Ludwigshafen erst Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

Die elektronische Wohnsitzanmeldung wird vom Land gesteuert. In einem ersten Schritt ist das neue Angebot in 19 rheinland-pfälzischen Gemeinden möglich, darunter in der Pfalz die Stadt Zweibrücken und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ( Rhein-Pfalz-Kreis). In den kommenden Monaten sollen schrittweise weitere Kommunen hinzukommen, bis letztlich alle 170 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz angeschlossen sind. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird Ludwigshafen in der dritten Welle Ende des vierten Quartals in diesem Jahr dabei sein. Welche Vorarbeiten erforderlich seien, erfahre die Stadtverwaltung, wenn Ludwigshafen beim „Rollout“ dran ist.

„Das Verfahren vereinfacht die Wohnsitzanmeldung bei einem Umzug und trägt gleichzeitig zur Verwaltungsmodernisierung bei“, so Innenminister Michael Ebling (SPD). Die elektronische Wohnsitzanmeldung wurde vom Bundesinnenministerium und der Senatskanzlei Hamburg entwickelt. Der Onlinedienst ermöglicht eine fristgerechte und rechtssichere Ummeldung der neuen Adresse rund um die Uhr von jedem Ort aus. Dafür sind ein Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, ein Bund-ID-Nutzerkonto sowie die Ausweisapp 2 erforderlich, teilt das Land mit. Bürger könnten die auf dem Ausweis gespeicherte Adresse ändern, woraufhin ein Aufkleber zur Anpassung der Adresse auf dem Personalausweis nach Hause gesendet wird.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zum neuen Onlinedienst und zur elektronischen Wohnsitzanmeldung sind zu finden unter www.wohnsitzanmeldung.de.