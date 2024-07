Ab dem Jahr 2025 müssen alle Unternehmen elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten können, wenn sie Waren oder Dienstleistungen anderen Unternehmen anbieten. Dazu bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz mehrere Webinare zum Thema an. Das erste Webinar findet am 31. Juli statt, das zweite am 22. August. Die Teilnahme ist für IHK-Mitgliedsunternehmen kostenfrei.

Die Einführung der E-Rechnung ist Teil des im März beschlossenen Wachstumschancengesetzes der Bundesregierung. Ziel ist es, Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Dabei setzt die EU-Kommission auf ein elektronisches Umsatzsteuermeldesystem, das auf Daten der E-Rechnungen basiert. Betroffen sind alle Unternehmen, die sogenannte B2B-Leistungen erbringen.

Kleinunternehmer sind ab 2028 ebenfalls verpflichtet, E-Rechnungen zu verwenden. Dabei gelten Übergangsfristen: Bis Ende 2026 sind Papierrechnungen und nicht-konforme elektronische Rechnungen (mit Zustimmung des Empfängers) weiterhin zulässig. Kleinunternehmer mit einem Umsatz unter 800.000 Euro dürfen bis Ende 2027 Papierrechnungen nutzen. Allerdings müssen Unternehmen ab 1. Januar kommenden Jahres E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können, unabhängig davon, ob der Aussteller die Übergangsregelungen nutzt. Dabei gibt es keine spezifischen Vorgaben zum Übermittlungsweg – ein E-Mail-Postfach reicht aus. Rechnungen bis 250 Euro und Fahrausweise können weiterhin in Papierform oder als sonstige Rechnung übermittelt werden, so die IHK in einer Mitteilung.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zur E-Rechnung finden sich auf www.ihk.de/pfalz.