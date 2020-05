Mit knapper Mehrheit hat sich der Hauptausschuss am Montagnachmittag für einen Antrag der Grünen im Rat ausgesprochen: Demnach sollen Elektroautos (E-Autos) bis zur jeweiligen Höchstparkdauer kostenfrei auf den öffentlichen Parkflächen in Ludwigshafen abgestellt werden. Für Wagen mit entsprechenden E-Kennzeichen reiche dann die Parkscheibe. Schilder an den jeweiligen Parkplätzen sollen auf die Vergünstigungen für E-Autos hinweisen. Hans-Uwe Daumann begründete den Antrag damit, dass E-Autos einen Beitrag zur „emissionsfreien Mobilität“ leisten. Daher sei eine entsprechende Förderung sinnvoll und wichtig, so Daumann. Die Verwaltung sah den Vorstoß skeptisch. Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) räumte zwar ein, dass der rechtliche Rahmen für eine solche Lösung vorhanden sei. Die Stadt präferiere aber den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos und wolle zudem den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, um den Individualverkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Er halte eine Bevorzugung von E-Autos beim Parken für „nicht richtig“, sagte Schwarz. Während sich CDU und FDP der skeptischen Position des Dezernenten anschlossen und den Antrag ablehnten, stimmten Grüne im Rat, SPD, Grüne und Piraten sowie FWG dafür.