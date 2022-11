Krise im Eisstadion: OB hofft auf schnelle Lösung

Vor gut einer Woche hat die Saison an der Saarlandstraße begonnen. Es könnte die letzte in der 51-jährigen Geschichte der Open-Air-Sportanlage sein – denn die Energiekosten explodieren und der aktuelle Stromliefervertrag läuft zum Ende des Jahres aus. Gibt es noch eine Rettung in letzter Minute?

Energie: Preiserhöhung zum 1. Januar

So fällt die bereits erwartete Erhöhung der Strom- und Gaspreise bei den Technischen Werken Ludwigshafen aus.

Parkinsel vom Busverkehr abgehängt

Die Buslinie 77 bindet die Ludwigshafener Parkinsel und das Rheinufer Süd an die Innenstadt an. Doch momentan fährt dort kein Bus mehr. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat den Betrieb eingestellt. Grund: Es fehlt an Fahrern und Material. Wird die Linie jemals wieder fahren?

Was lief im Corona-Schnelltestzentrum?

In der Corona-Pandemie hat sich so mancher eine goldene Nase verdient. Dabei wurde auch immer wieder das Gesetz gebrochen. Vor dem Mannheimer Landgericht müssen sich in den nächsten Wochen zwei Männer verantworten. Was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft, erfahren Sie hier.

Ortsvorsteher auf Aufklebern diffamiert

Es sind üble Anschuldigungen gegen den Ortsvorsteher in einem Frankenthaler Vorort, die Unbekannte auf Aufklebern verbreitet haben. Der Betroffene, Sozialdemokrat Karl Ober, hat Anzeige erstattet. Doch zwischen dem langjährigen Kommunalpolitiker und engagierten Bürgern schwelt schon seit Längerem ein Streit.

Spaßpiste für den Nachwuchs

Aus mehreren Tonnen Mutterboden entsteht in Hochdorf eine sogenannte Dirt-Bahn, auf der künftig Kinder und Jugendliche mit Fahrrädern über Hügel sausen können. Vertreter der Jugendpflege rechnen mit einem großen Zulauf.

Unverpacktladen: Solidarisches Konzept

Der Unverpacktladen in Speyer hat wirtschaftliche Probleme. Er will seine Rettung mit einem neuen Konzept angehen.