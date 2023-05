Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Eissportfans scharren schon mit den Kufen. Am Montag, 1. November, öffnet das Eisstadion Ludwigshafen an der Saarlandstraße in Süd seine Pforten, wie der Eis- und Rollsport-Club Ludwigshafen (ERCL) mitteilt.

Der Verein startet am 1. November mit einem Morgenlauf von 10 bis 12 Uhr und zwei Mittagsläufen von 14 bis 16 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Unter der Woche gibt es in der Regel zwei Eiszeiten, an den