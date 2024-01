Das große Chaos wegen des Eisregens ist in der Rhein-Neckar-Region ausgeblieben. Busse und Bahnen fuhren. Es waren deutlich weniger Autos unterwegs als sonst. Dennoch hat es auf glatten Straßen gekracht. Es blieb aber meist bei Blechschäden.

Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) läuft der Straßenbahnverkehr in den beiden Städten stabil. Einzelne Buslinien hätten Probleme wegen der Straßenverhältnisse am Morgen gehabt. Bei den Straßenbahnen habe es Einschränkungen wegen vereister Oberleitungen bei der Linie 3 in Mannheim und bei der Linie 4 in Ludwigshafen gegeben. Wegen einer vereisten Oberleitung kann die Linie 4 seit etwa 16.30 Uhr nicht mehr zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim fahren. Wie die RNV mitteilt, sei ein Enteisungswagen im Einsatz. Bis etwa 18.30 Uhr sollte die Strecke wieder befahrbar sein.

Wie die Polizei mitteilte, gab es im Mannheimer Stadtgebiet 16 glättebedingte Unfälle. In Ludwigshafen krachte es etwa 20-mal. Den Gesamtschaden hier schätzte die Polizei auf 235.000 Euro. Es gab vier Leichtverletzte. Das Verkehrsaufkommen sei niedriger als sonst gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass sich viele Bürger auf die Straßenverhältnisse eingestellt haben und einfach ihr Auto stehen ließen.

Streusalzverbot aufgehoben

Wegen der Wetterverhältnisse sind auch Veranstaltungen in Ludwigshafen abgesagt worden. Die Tafel in der Bayreuther Straße (Stadtteil West) blieb geschlossen. Wegen des Eisregens hat die Stadtverwaltung das sonst gültige Streusalzverbot für Anwohner aufgehoben. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) kam in Abstimmung mit dem Bereich Umwelt der Stadtverwaltung zu dem Entschluss, die ansonsten nicht zulässige Verwendung von Streusalz im Zuge der privaten Räum- und Streupflicht für den Mittwoch aufzuheben.

Die Mitarbeiter der Straßenreinigung fuhren ab 3 Uhr einen sogenannten Volleinsatz, um den Berufsverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Möglichkeiten zu gewährleisten sowie um die Zufahrten von Feuerwehr, Polizei und Krankenhäusern sicher befahrbar zu halten. Der Winterdienst in Ludwigshafen war mit bis zu 100 Mitarbeitern und zehn großen Streu- und Räumfahrzeugen im Einsatz, um die Hauptverkehrswege vom Eis zu befreien. Auch in der Nacht zum Donnerstag soll ab 3 Uhr gestreut werden.

Der Winterdienst ist mit 100 Mitarbeitern im Einsatz. Foto: Stadt Die Salzlager waren vor dem Einsatz gut gefüllt, Archivfoto: KUNZ Am Morgen lag eine leichte Schneedecke in der Stadt. Foto: ier Busse und Bahnen fuhren trotz des Wetters. Foto: mix Rad- und Fußwege wie hier am Rheinufer Süd waren teils spiegelglatt. Foto: mix Der Regen überzog Fahrzeuge mit einer Eisschicht. Foto: mix Abgeladen wurde das Bohrgerät im Bereich des Faktorhauses. Foto: Stadt Foto 1 von 7

Die Müllabfuhr fährt laut Stadtverwaltung trotz der Wetterverhältnisse. Mit Einschränkungen sei jedoch zu rechnen, so die Stadtverwaltung. Die Gründungsarbeiten für den Bau der neuen Brücke an der Hochstraße Süd starten in Kürze. Der dafür benötigte Großdrehbohrer wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr mit einem Schwertransport sicher angeliefert – trotz der schwierigen Wetterbedingungen.

