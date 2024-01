Relativ glimpflich sind Ludwigshafen und Mannheim am Mittwoch beim Wintereinbruch mit Eisregen davongekommen. Laut Polizei gab es im Mannheimer Stadtgebiet 16 glättebedingte Unfälle. In Ludwigshafen sind im Tagesverlauf zirka 20 Unfälle wegen Straßenglätte registriert worden. Den Gesamtschaden hier schätzte die Polizei auf etwa 235.000 Euro. Es gab vier Leichtverletzte. Das wegen des Eisregens befürchtete Chaos im Öffentlichen Nahverkehr ist ausgeblieben.

Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) lief der Straßenbahnverkehr stabil. Wegen einer vereisten Oberleitung konnte die Linie 4 ab 16.30 Uhr nicht mehr zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim fahren. Ein Enteisungswagen war im Einsatz, um die Strecke am Abend wieder befahrbar zu machen. Der Winterdienst in Ludwigshafen war ab 3 Uhr nachts mit bis zu 100 Mitarbeitern und Streu- fahrzeugen im Einsatz, um die Hauptverkehrswege vom Eis zu befreien. Auch in der Nacht zum Donnerstag sollte ab 3 Uhr gestreut werden. Mehr dazu hier.