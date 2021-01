Zu sechs Verkehrsunfällen wegen eisglatter Fahrbahn ist es am Mittwochmorgen in Ludwigshafen gekommen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 24.000 Euro. Bei winterglatter Fahrbahn rät die Polizei dazu, das Auto stehen zu lassen. Sollte dies nicht möglich sein, sollte der Fahrer zumindest seine Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anpassen und den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. Außerdem rät die Polizei: „Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.“ Ergänzend sollte man regelmäßig den Zustand der Scheibenwischer und den Füllstand des Wischwassers überprüfen.