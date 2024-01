Aufgrund von angekündigter Schnee- und Eisglätte kann es im gesamten Verkehrsgebiet der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zu Beeinträchtigungen wie Verspätungen und Fahrtausfällen kommen. Wie das Verkehrsunternehmen weiter informiert, sollen sich Fahrgäste in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg am Mittwoch vor Fahrtantritt auf der RNV-Website www.rnv-online.de und in der RNV-App informieren, ob ihr Bus oder ihre Straßenbahn fährt oder es zu Verspätungen kommt. Auch die Anzeigen an den Haltestellen seien zu beachten.

Mehr zu aktuellen Lage lesen Sie in unserem Live-Blog.