Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eis mit QR-Code an den Tisch ordern – die digitale Bestellweise im Eiscafé Piazza am Klinikum mag trendy wirken. Und doch ist sie eher aus der Not geboren.

Könnten sich nicht vor allem ältere Kunden schwer tun, ihren Eisbecher in der Friesenheimer Eisdiele jetzt mit dem Smartphone bestellen zu müssen? „Für uns ist das kein Problem“,