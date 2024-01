„Manege frei – Euer Eis, Eure Bühne!“ – so lautet das Motto am Donnerstag, 1. Februar, 17 bis 19 Uhr, bei der zweiten Kindereisdisco in dieser Saison. Die Veranstaltung im Eissportzentrum Herzogenried richtet sich an Grundschulkinder in Begleitung eines Erwachsenen. Der Kinder- und Jugendzirkus Paletti wird die Veranstaltung laut Stadt mit einer spektakulären Aufführung eröffnen. Der Eintritt kostet acht Euro pro Person. Tickets können online oder an der Kasse im Eissportzentrum erworben werden. Schlittschuhe und Laufhilfen können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Am darauffolgenden Freitagabend, 2. Februar, 20 bis 22.30 Uhr, können dann alle Eislaufbegeisterten wieder in der Eisdisco über die Fläche gleiten. Gespielt wird Black, House, 80er, 90er und aktuelle Hits aus den Charts. Zudem besteht nach Angaben der Stadt noch bis zum 17. März die Möglichkeit zu den normalen Öffnungszeiten aufs Eis zu gehen. Weitere Information gibt es auf der Internetseite Weitere Informationen zum Eislaufangebot und zu den Veranstaltungen gibt es unter www.mannheim.de.