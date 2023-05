Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieben Menschen haben am 19. Februar 2013 in einem Mannheimer Café den Verein Kulturparkett Rhein-Neckar gegründet. Sein Ziel: allen Gesellschaftsgruppen den Zugang zu kulturellen Angeboten zu ermöglichen. Zehn Jahre später vermittelt der Verein kostenlose Tickets für mehr als 1500 Veranstaltungen pro Jahr. Auch in der Pfalz.

Ein Leben ohne Konzertbesuche und Opernabende hätte Lev Kruglyak sich nie vorstellen können. In der ehemaligen Sowjetunion war der Chirurg und Facharzt für Urologie regelmäßiger