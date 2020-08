Zwei Wochen früher als üblich startet das Eintanzhaus in die neue Spielzeit: Den Auftakt macht am Freitag und Samstag, 4. und 5. September, 19 Uhr, das Programm „Back in the House“ mit sieben kurzen Stücken von Tanz- und Theaterschaffenden aus der Region. Erste Ideen dafür hatten die Künstlerinnen und Künstler bereits im Juli präsentiert. In der Sommerpause stand ihnen das Eintanzhaus offen, um ihre Arbeiten mit neuen Texten, Livemusik oder Video weiterzuentwickeln. Daria Holme, Leiterin des Hauses, unterstreicht die Bedeutung des Programms, dass vom Land Baden-Württemberg gefördert wurde: „Nach dem Shutdown war uns klar, dass wir das Haus zu allererst für die Freischaffenden aus der Region aufmachen wollen. Deswegen geben wir jetzt die Bühne frei für ihre vielfältigen Stimmen und Ideen.“ Auf dem Programm stehen Arbeiten von Catherine Guerin, Christina Liakopoyloy, Miriam Markl, Julie Pécard, Lorenzo Ponteprimo, Franziska Schmitz und Mathias Wendel. Karten nur online unter https://eintanzhaus.de/programm/tickets.