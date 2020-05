Durch die Coronavirus-Pandemie hat sich ein Großteil der Kommunikation ins Internet verlagert. Familien „treffen“ sich häufig online zu Videokonferenzen oder teilen ihren Alltag in einer Chatgruppe. Aber nicht jeder hat gelernt, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Die Volkshochschule (VHS) bietet daher ab sofort Einzelunterricht per Telefon an.

Richtiger Umgang mit Smartphone oder Tablet

In diesem individuellen Kurs lernen Teilnehmer, wie sie mit dem Smartphone oder Tablet umgehen und vor allem, wie man mit Messengerdiensten und Videotelefonie mit der Familie im Kontakt bleiben kann. Das neue Kursangebot ist kostenlos. Zielgruppe sind Menschen, die ein Smartphone oder Tablet mit dem weit Betriebssystem Android besitzen und die im Umgang mit dem Gerät noch unsicher sind. Nach der Anmeldung bei der VHS vereinbaren die Teilnehmer direkt mit Kursleiter Klaus Lippert einen Termin und besprechen die Inhalte. Am Telefon erklärt er die wichtigsten Funktionen und Einstellungen des Geräts und unterstützt bei der Installation der benötigten Anwendungen. Für diese Themen sind 90 Minuten Kurszeit vorgesehen. Bei Bedarf können im Anschluss zusätzliche Kurseinheiten von 45 Minuten zu einer Gebühr von 30 Euro bei der VHS hinzugebucht werden. Anmelden kann man sich bei der VHS unter der Telefonnummer 0621/504-2238.