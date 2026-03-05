Ein Streifenwagen der Polizei ist am Mittwochmittag im Stadtteil Süd in der Saarlandstraße im Einsatz mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war das Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs, als es gegen 14 Uhr auf Höhe der Rottstraße zu dem Unfall kam. Die Insassen der Straßenbahn und die Polizeibeamten im Streifenwagen blieben unverletzt. Während die Straßenbahn ihre Fahrt kurze Zeit später fortsetzen konnte, musste das Polizeiauto abgeschleppt werden. Nach Angaben der Beamten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 21.500 Euro.