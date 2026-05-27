Einsatz in einem Studi-Wohnheim in der Ludwigshafener Innenstadt: Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) führte bereits am Donnerstag, 21. Mai, gegen Mitternacht wegen einer Lärmbeschwerde eine Kontrolle in einem Wohnheim für Studierende in der Heinigstraße durch. Beim Eintreffen war der Alarm eines Rauchmelders zu hören, zudem wurden die Beamten durch Passanten auf eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss hingewiesen. Durch einen Anwohner erhielt der KVD Zugang zum Haus, im ersten Stock wurde das betroffene Zimmer schnell ausfindig gemacht, wie die Stadtverwaltung weiter berichtet. Nachdem trotz lautem Zurufen und Klopfen keine Reaktion aus der betroffenen Wohnung erfolgte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen in Gefahr befinden, entschloss sich der KVD zur gewaltsamen Öffnung der Wohnungstür. Nach dem Betreten der Wohnung wurde festgestellt, dass sich keine Personen darin aufhielten. Die Ursache der Rauchentwicklung wurde schnell ausfindig gemacht: ein eingeschalteter Herd, auf dem sich ein Handtuch befand, das bereits in Brand geraten war. Eine Bewohnerin unterstütze den KVD bei der Brandbekämpfung, indem sie mehrere mit Wasser gefüllte Töpfe zur Verfügung stellte. Hierdurch konnte das Feuer gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Im weiteren Verlauf trafen Kräfte der Polizei sowie der Feuerwehr ein. Die Einsatzstelle wurde diesen zur weiteren Bearbeitung übergeben.