Wohl ein Fehlarmarm eines Brandmelders führte zu einem Einsatz des Rettungsdienstes in der Ludwigshafener Innenstadt. Kurz vor elf Uhr am Montagmorgen meldeten mehrer Anwohner, dass in der Straße viel Blaulicht zu hören sei. Auf Nachfrage bei der Polizei, konnte der Beamte am Telefon nur spekulieren: einen größeren Polizeieinsatz habe es nicht gegeben. Warum auch ein Hubschrauber im Einsatz war, konnte der Polizist nicht beantworten. Es sei auf alle Fälle kein Polizeihubschrauber gewesen. Eventuell seien nicht genügend Krankenwagen bereitgestanden. Das sei aber ebenfalls reine Spekulation.