[aktualisiert: 21:35] In Weidenthal (Kreis Bad Dürkheim) ist die Polizei mit vielen Beamten vor Ort und nimmt eine Person in Gewahrsam, die mit einer Waffe gesehen worden war.

In Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim gab es Montagabend einen größeren Polizeieinsatz, der die Einwohner erschreckte, letztlich aber glimpflich ablief. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil eine Person mit einer Waffe in der rund 1500-Einwohner zählenden Ortsgemeinde gesehen worden war. Daraufhin startete der Einsatz, bei dem nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen bestand.

Ermittlungen starten jetzt

Es handelte sich dabei um eine Schreckschusswaffe, mit der die Person zwar feuerte, sie aber nicht auf anderen Personen richtete. Die Polizei suchte mit einigen Beamten nach der zunächst flüchtigen Person und konnte sie schließlich festsetzen.

Zu den Hintergründen konnte der Sprecher des Polizeipräsidiums am Montagabend noch nichts sagen. „Jetzt werden die Ermittlungen aufgenommen“, hieß es. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz könnte vorgelegen haben. Ob andere Straftaten hinzukommen, sei offen.