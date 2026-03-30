An und nach den Osterfeiertagen gelten in Ludwigshafen angepasste Öffnungszeiten und Sonderregelungen in verschiedenen Einrichtungen und Dienstleistungen.

Das Hallenbad Süd bleibt laut Mitteilung der Stadt am Karfreitag, 3. April, geschlossen, öffnet jedoch am Samstag, 4. April, 7 bis 18 Uhr sowie an Ostersonntag und Ostermontag, 5./6. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Das Hallenbad Oggersheim bleibt an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen, öffnet aber am Samstag, 4. April, 8 bis 15 Uhr. Der Wildpark Rheingönheim hat während der Feiertage regulär von 9 bis 19 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 18 Uhr.

Sonderführungen

Das Wilhelm-Hack-Museum lädt von Karfreitag bis Ostermontag, täglich von 10 bis 18 Uhr, zur Besichtigung ein. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag findet jeweils von 15 bis 16 Uhr eine Führung zur Sonderausstellung „Ulla von Brandenburg: Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“ statt, die am 6. April endet. Am Ostersamstag wird um 15 Uhr die letzte Führung zum Kabinettstück „Jonathan Meese. Gesamtkunstwerk Erzbuch!“ angeboten. Samstags ist der Eintritt ins Museum frei, Führungen kosten 5 Euro. Das Karl-Otto-Braun-Museum öffnet am Ostersonntag, 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr.

Müllabfuhr verschiebt sich

Die Abfallentsorgungstermine verschieben sich aufgrund der Feiertage um jeweils einen Tag, beginnend mit Montag, 6. April, auf Dienstag, 7. April. Wertstoffhöfe bleiben von Karfreitag bis Ostermontag geschlossen und öffnen wieder am Dienstag, 7. April, zu den regulären Zeiten. Ebenso bleiben die Stadtbibliothek, die Friedhofsverwaltung, das Schillerhaus und das Ernst-Bloch-Zentrum während der Osterfeiertage geschlossen. Der Bestattungsdienst bietet eine 24-Stunden-Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 0621 622525 an. Die Stadtentwässerung ist jederzeit unter der Nummer 0621 504-6870 erreichbar.

Die Volkshochschule schließt die Kasse und den Anmeldeschalter ab sofort bis Montag, 6. April. Ab Dienstag, 7. April, gelten vorübergehend verkürzte Anmeldezeiten. Die Beratung für Integrationskurse ist ab Montag, 13. April, wieder möglich.