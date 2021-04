Mit etwas mehr Glück wären am Wochenende beim Badminton-Regionalligisten Post SV Ludwigshafen zwei Unentschieden drin gewesen. So starteten die Ludwigshafener jedoch mit zwei Niederlagen in die Saison. Am Samstag unterlagen sie OTG Gera mit 2:6. Sonntags folgte eine 2:6-Niederlage gegen SV GutsMuths Jena 2.

„Da waren enge Spiele dabei, so dass es auch beide Male hätte 4:4 ausgehen können“, bedauerte Post-SV-Spielerin Vanessa Poyatos. Gegen Gera erkämpften die Ludwigshafener zwei Mal einen dritten Satz, gegen Jena sogar vier Mal. Coronabedingt fehlen den Postlern zwei Stammspieler: Der Este Hans-Kristjan Pilve und Leonard Heim, der beruflich in Norwegen lebt, dürfen aktuell nicht nach Deutschland einreisen, da ihnen ansonsten Quarantäne droht. „Wir hoffen sehr, dass die Corona-Infektionszahlen sinken, damit wir als vollständige Mannschaft auch endlich angreifen können und eine gewisse Fairness auf der sportlichen Seite gegeben ist“, betonte Poyatos. Allerdings hätten sich die Ersatzspieler gut verkauft und auch den einen oder anderen Satz gewonnen, fügte sie im gleichen Atemzug hinzu. Am Samstag rechnete sich Ludwigshafen gegen Gera wenig aus. Doch sowohl das Damendoppel Mona Schoennerstedt und Neuzugang Natalie Wendt sowie das Mixed Christoph Mangstl/Vanessa Poyatos mussten sich erst im entscheidenden dritten Satz geschlagen geben.

„Das Beste aus den Bedingungen machen“

Etwas mehr erhofft hatten sich die Postler am Sonntag gegen Jena. Trotz der zweiten Niederlage im zweiten Spiel blickt Poyatos zuversichtlich voraus: „Wir hatten vier enge Spiele, die wir mit einer vollständigen Mannschaft hätten vielleicht auch für uns entscheiden können. Wir hatten uns für beide Auswärtsspiele nicht viel vorgenommen. Uns war es wichtig, Spaß zu haben, die suboptimalen Bedingungen hinzunehmen und das Beste daraus zu machen.“