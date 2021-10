Einpacken

Am Sonntag ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern auch der letzte Tag, an dem man sich den verhüllten Triumphbogen anschauen kann. Was das mit Ludwigshafen zu tun hat? Erst mal nichts. Auf den zweiten Blick vielleicht schon. Frühzug hin, Spätzug zurück – am Donnerstag habe ich mir das sonnige Spektakel in Paris angeschaut und muss sagen: Es ist wirklich großartig, ja überwältigend. Für mich schloss sich damit ein Kreis, denn bereits den von Christo verpackten Reichstag habe ich mir 1995 angeschaut – vor dem Fußballpokal-Finale Mönchengladbach gegen Wolfsburg (3:0) im Olympiastadion. Auch damals war die Atmosphäre einzigartig. Das i-Tüpfelchen in Paris war das Treffen mit einem der deutschen Chefplaner. Über Umwege kam ich an seine Kontakte, und tatsächlich begegneten wir uns direkt unter dem Arc de Triomphe. Jörg Tritthardt heißt der Ingenieur, der auch schon in Berlin für den 2020 verstorbenen Christo tätig war. Ein angenehmer Mann, der einen wunderbaren Blick auf den Triumphbogen hat – von der Terrasse seines Büros aus, das im sechsten Stock eines Gebäudes wenige Meter entfernt liegt. Rechts der Eiffelturm, links Sacre Coeur, in der Mitte der verpackte Triumphbogen – das Panorama ist traumhaft (Das Interview mit dem 59-Jährigen lesen Sie am 3. Oktober in der RHEINPFALZ am SONNTAG). Ach ja, Ludwigshafen: Auf der Rückfahrt habe ich mir überlegt, was man denn hier so alles einpacken könnte. Da fiel mir spontan das 70 Meter hohe Rathaus ein. Vor dem Abriss noch mal ein schönes Kleid – das wäre eine Überlegung wert. Müsste die BASF halt was springen lassen. Wenn jeder Vorstand etwas von seinem Jahresgehalt abzweigt, könnte das reichen. Die Nummer von Herrn Tritthardt gibt’s bei mir.

Auspacken

Ja, kann schon mal passieren, nach dem falschen Karton zu greifen. Blöd nur, wenn da drin Stimmzettel von der Landtags- statt von der Bundestagswahl sind. So geschehen am Sonntag in einem Oggersheimer Wahlbezirk. 39 dieser falschen Scheine wurden danach auch noch ausgefüllt und natürlich für ungültig erklärt. Weil das Wahlergebnis deutlich war, fiel das nicht ins Gewicht. Hätte aber auch schiefgehen können. Daher dran denken: Kartons nach der Wahl immer auspacken, sonst muss ein künftiger Wahlsieger erst mal einpacken, falls er nur ganz knapp vorne liegt.

Umdenken

Jetzt haben wir also neun Fraktionen im Stadtrat sitzen. Nach der Kommunalwahl waren es sieben, dann haben sich die Grünen gespalten, schwups waren es acht, und jetzt auch noch ein AfD-Ableger im Paarlauf, der sich „Bürger von Ludwigshafen“ nennt, von den Rechtspopulisten nichts mehr wissen, aber das konservative Spektrum ködern will. Für die ohnehin schon viel zu langen Sitzungen heißt das: noch mehr Wortmeldungen, noch mehr Anträge, noch mehr Anfragen. Mein Vorschlag: Im Vorgriff auf die nächste Bundesregierung könnten sich ja ein paar Fraktionen zusammentun – etwa zu einer Ampelkoalition. Das brächte mehr Farbe ins Spiel. Bliebe die ungeklärte Frage, welche der beiden grünen Gruppen SPD und FDP dafür gewinnen könnten und was der Preis dafür wäre: vielleicht pro Sitzung ein Baerbock-Bier von Mayerbräu.