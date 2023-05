Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte“, heißt es am Donnerstagabend gleich mehrmals an der Ecke Bruchwiesen-/Ernst-Boehe-Straße in Mundenheim. Vor allem Alkohol und Drogen stehen bei dieser Polizeikontrolle im Fokus. Beides werden die Beamten nicht finden – dafür einiges anderes.

Alles ist vorbereitet. Die eigentlich zweispurige Bruchwiesenstraße haben die Polizisten temporär auf eine Spur verengt, das Blaulicht des Streifenwagens ist weithin sichtbar.