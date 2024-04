Schmuck sowie Bargeld im dreistelligen Bereich haben Unbekannte laut Polizei aus Geschäften des Einkaufszentrums in der Pfingstweide erbeutet. Die Einbrüche ereigneten sich am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr. Die Täter schlugen die Fensterscheiben der Läden ein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.