Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Oderstraße (Oggersheim, Westlich B9) wurden am Dienstag gegen 19.10 Uhr mehrere Ausweisdokumente sowie Geldkarten aus der Handtasche einer 56-Jährigen gestohlen. Die Tasche lag auf dem Beifahrersitz ihres unverschlossenen Autos, während die Ludwigshafenerin den Einkaufswagen zurückbrachte. Dies nutzte eine bislang unbekannte Person laut Polizei aus und griff zu. Hinweise: Telefon 0621 963-2403, E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de.