Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen ist allerdings den zweiten Tag in Folge wieder angestiegen. Nach einem Wert von 107,4 am Mittwoch und 117,8 am Donnerstag, lag er am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 128,3. Der Inzidenzwert zeigt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aktuell sind in Ludwigshafen 676 Menschen an Corona erkrankt. Auch der Inzidenzwert im Rhein-Pfalz-Kreis ist gestiegen: von 52,4 am Donnerstag auf 63,4 am Freitag (352 aktuelle Fälle). Die Kreisverwaltung meldet zudem einen Coronavirus-Ausbruch beim Unternehmen Pfalzgemüse und -obst GmbH in Hochdorf-Assenheim.

Weil in Mannheim die Inzidenz an mehr als fünf Tagen unter 100 lag, öffnen am Sonntag die Reiss-Engelhorn-Museen und die Kunsthalle wieder für Besucher.