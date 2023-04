Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor der Rhein-Galerie Renate Rybok (67) und Dieter Schlotter (71) getroffen. Das Ehepaar lebt in Oppau und hatte zu Wochenbeginn Termine in der Innenstadt.

Sie kommen gerade aus der Rhein-Galerie. Waren Sie vorher im Center einkaufen?

Schlotter: Nein. Für unser Alter gibt es dort drin nichts. Wir haben hier nur geparkt. Das ist ganz