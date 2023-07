Ein hochkarätig besetztes Tischtennis-Turnier steigt am Sonntag beim TTC Oggersheim ab 11.30 Uhr in der Turnhalle der Langgewann-Grundschule. Neben drei Akteuren aus der Oggersheimer Oberliga-Mannschaft sind Spitzenspieler bis hoch in die Zweite Bundesliga am Start.

Beim erstmalig ausgetragenen Top-24-Masters-Einladungsturnier „nehmen nur Spieler mit einem TTR-Wert von über 2000 Punkten teil“, erklärt Francesco Maragioglio, neben Sascha Gemar der Hauptinitiator des Turniers. Am TTR-Wert bemisst sich die Spielstärke eines Tischtennisspielers. Das wohl bekannteste deutsche Tischtennis-Ass Timo Boll besitzt beispielsweise einen Score von 2577. Florian Bluhm, der Teilnehmer mit den meisten TTR-Punkten im Turnierfeld, kommt auf einen Wert von 2329 und belegt damit deutschlandweit den 19. Platz. Mit den Spielern Dennis Klein (Rang 24) und Kirill Fadeev (Rang 28) von Borussia Dortmund nehmen noch zwei weitere Akteure aus den deutschen Top 30 teil.

Von solchen Bestwerten sind die drei Lokalmatadore des Ausrichters TTC Oggersheim natürlich einiges entfernt. Maragioglio selbst kommt auf 2022 Punkte, Kevin Rief auf 2019 und Gemar besitzt mit 1997 Zählern den schwächsten Score im Teilnehmerfeld. „Wir werden trotz Heimvorteil wohl kaum Chancen haben“, gibt Maragioglio zu: „Aber wenn wir ein oder zwei Spiele gewinnen könnten, wäre das schon Extraklasse.“

Einige Anwärter auf Turniersieg

In der Gruppenphase gegen einen der Favoriten zu spielen, ist Maragioglios großer Wunsch. „Ich würde mich über ein Match gegen einen richtig guten Abwehrspieler freuen“, erklärt der 40-Jährige: „Dann kann ich meinen ganzen Schnitt in den Schlägen einsetzen.“

Gespielt wird in vier Sechsergruppen, von denen die beiden Bestplatzierten ins Viertelfinale einziehen. Ab dort geht es danach im K.o.-Modus weiter. Neben den bereits erwähnten Favoriten mit den besten TTR-Werten zählen auch noch weitere Spieler aus dem Feld der 24 Turnierwettkämpfer zu den Kandidaten für das Siegertreppchen. So feierte Lukas Bosbach mit dem SV Union Velbert unlängst die Meisterschaft in der Dritten Liga. Auch dem litauischen Nationalspieler Kestutis Zeymis ist durchaus eine Überraschung zuzutrauen. Ebenfalls zu rechnen ist mit dem 19-jährigen Toptalent Jeromy Löffler vom Drittligisten TTC Bietigheim-Bissingen. Den Favoritenkreis komplettiert der ehemalige Bundesliga-Spieler Liang Qiu, der Anfang des Jahres gegen eben genannten Löffler im Finale den Titel in der baden-württembergischen Einzelmeisterschaft gewann.